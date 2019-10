All'IISS "Lotti-Umberto I" gli studenti incontrano Francesco Pollice

Nell’ambito delle attività di orientamento il prossimo 22 ottobre 2019 alle ore 11.05 presso l’Iiss Lotti Umberto I si terrà un incontro con Francesco Pollice, giovane imprenditore andriese, che nel 2009 ha fondato la società Preventivi.it, e nel 2017 Celero.it, Pizzeria e Supermercato online con consegna a domicilio.

Per tutti gli studenti coinvolti sarà un’occasione per dialogare con questo giovane imprenditore con cui verrà formalizzata la collaborazione ai fini della costituzione dell’impresa formativa simulata (IFS), metodologia didattica che vede gli studenti simulare, durante il proprio percorso curriculare ed extracurriculare, le attività tipiche aziendali (costituzione, gestione, marketing, realizzazione sito web, redazione bilancio, gestone ordini e magazzino ed altro), all’interno del portale nazionale Confao nel quale gli stessi potranno gestire transazioni di e-commerce con altre classi impegnate in tutt’Italia nel medesimo progetto.