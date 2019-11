I tecnici dell'Andria Multiservice al lavoro ieri in tarda serata e dalla prima mattinata odierna per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche alla scuola primaria "Mariano", in via Malpighi, a seguito di un'avaria all'impianto idrico che ha causato l'allargamento dei vani tecnici con il rischio di emergenza idrica per la scuola.

Intervento realizzato su segnalazione da parte della centrale operativa della Polizia Locale presente anche sul posto.