Al via il tour promozionale de "Le teste di Ozzak" per la presentazione del nuovo progetto musicale “Fake Pop”. Dopo la pubblicazione di “Al calar della luna” e di “Hanno ucciso la scimmia di Gabbani”, è in promozione in diverse radio e TV nazionali il terzo singolo, intitolato “Mi piace”. Il progetto comprende altri tre singoli che potrete scoprire dopo l’uscita del disco.

Intanto, in occasione dell’imminente Festival di Sanremo, le Teste di Ozzak saranno presenti nella Città dei Fiori, dove parteciperanno a Sanremo Discovery (che vanta una giuria di personalità eminenti del mondo discografico, tra cui, tanto per citarne uno, Roberto Rossi, direttore artistico della Sony) e a Sanremo Doc.

A marzo, un altro importante appuntamento a Bollate (Milano), dove la band sarà ospite al teatro La Bolla in occasione del contest Promuovi La Tua Musica, ideato dalla Fanya Di Croce e che vedrà la partecipazione di Antonio Vandoni, direttore artistico musicale di Radio Italia. Partneship EdmMartinaArte

Le Teste di Ozzak nascono nel “lontano” 2018 da un’idea del cantautore Leonardo Addati.



La band pugliese sposa diversi stili musicali e definisce il proprio stile “fake pop” (tra l’altro, titolo del loro primo album). Le Teste sono quattro: il leader Leonardo Addati (in arte Odranoel), il dj Fabio Mastropietro (in arte Fabio BPM), il sassofonista Riccardo Fortunato e Giovanni Addati (in arte Jamani), seconda voce e special guest in diversi brani.

Nel 2018, il primo singolo “Al calar della luna” riscuote un notevole successo con oltre 35.000 visualizzazioni su YouTube e, sempre nello stesso anno, viene presentato al Summer DayContest a Fondi e ad Area Sanremo. Diversi anche i premi vinti in varie occasioni: premio della critica al festival “Je So Pazzo” di Fiuggi (2018); primo posto al festival “Premio Umberto Giordano” di Foggia (2019), ricevendo il premio “Promuovi la tua musica” da Elio (storica voce di “Elio e le Storie Tese”) e daFederico l’Olandese Volante (Radio Norba e RTL); primo posto all’”Aux Music Contest” di Pulsano (2019); primo posto al “Talent Contest TV” organizzato da Mario Greco (2019) e tanti altri riconoscimenti.