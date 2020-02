Anastasio ed Elettra Lamborghini ad Andria per i firma copie per i fan

In collaborazione con Regeneration Home Regeneration Home, la residenza per anziani che aggiunge vita ai giorni Video

Aggiungere vita ai giorni, non solo giorni alla vita. Questo è l’obiettivo che si pone la Regeneration Home, la residenza socio sanitaria assistenziale che si trova a Corato in via della Macina. La struttura è pensata per offrire cure ed assistenza a chi presenta deficit funzionali