Il mondo dell’associazionismo si mobilita per aiutare il personale sanitario e popolazione con raccolte di beneficenza, fondi da destinare all’acquisto di DPI e cibo per le famiglie bisognose.

«L’iniziativa è partita proprio così uniamoci ed aiutiamoci. Così amichevolmente abbiamo pensato di unire le nostre forze ed il nostro buon senso, per aiutare molte famiglie bisognose». E’ questo lo scopo dell’iniziativa voluta da tre cittadini andriesi, Graziano Scamarcio, Anna Conversano e Riccardo Santoro che hanno scelto di coinvolgere anche la Confraternita Misericordia di Andria per effettuare una raccolta di generi di prima necessità da distribuire per i più bisognosi. Per questo è nato un gruppo Facebook “Andria, Uniamoci ed Aiutiamoci”, ormai da qualche giorno e che conta già migliaia di contatti, atto a diffondere la partecipazione dei molti a questa raccolta e altresì a raccogliere i vari aiuti di gente che chiede in lacrime un aiuto.

Oggi una prima giornata di raccolta presso la sede della Confraternita Misericordia di Andria in Via Vecchia Barletta 206: «I doni offerti dai cittadini andriesi – ci spiegano gli organizzatori – i quali stanno rispondendo in gran numero, offrendosi anche disponibili fisicamente sia alla distribuzione che alla raccolta a domicilio in ausilio ai volontari giallociano della Misericordia. Il nostro è un gesto amorevole, che vuole aiutare in concreto i tanti casi più disperati di Andria, i quali in questo periodo di Coronavirus, si trovano fermi, senza lavoro e senza percepire un soldo per cibarsi».

La raccolta di generi di prima necessità, pasta, riso, farina, lievito, legumi, latte, biscotti, salsa, pelati, scatolame, olio, omogeneizzati, pannolini per bambini, prodotti per l’igiene personale e della casa. Ovviamente tutte queste cose devono necessariamente essere integre non scadute o prossime alla scadenza e consegnate da persone munite di mascherina e guanti. Nulla di aperto potrà essere accettato. No frutta, No verdura, No indumenti, No giocattoli, No passeggini e cose simili, No oggetti di vario tipo.

Sarà anche possibile richiedere un ritiro a domicilio del materiale richiedendolo direttamente sul gruppo facebook “Andria, Uniamoci ed Aiutiamoci”.

L'associazione sociale e culturale "IdeAzione" organizza la campagna di solidarietà "Aiutiamoci", una raccolta fondi a sostegno dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di mascherine chirurgiche, guanti, gel igienizzanti, camici, tute e qualsiasi altro strumento risulti necessario per fornire un valido aiuto agli operatori sanitari. Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza.

Anche il sodalizio andriese "Le Amiche per le Amiche" scende in campo per azioni benefiche nei confronti delle famiglie bisognose. L'associazione al femminile prende parte all'iniziativa solidale "La spesa sospesa", promossa in numerose città italiane e da poco avviata nella città di Andria: si tratta di donare alcuni prodotti, quando si va a fare la spesa, che saranno poi consegnati alle persone in questo momento economicamente più fragili a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, che ha costretto quasi tutte le attività commerciali alla chiusura con una conseguente assenza di entrate.