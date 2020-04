Un importante momento di confronto, uno scambio di informazioni, suggerimenti, prospettive e indicazioni organizzative. Nel pomeriggio di ieri il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato in video conferenza un folto numero di responsabili della Asl Bt, impegnati sia nei processi clinici che amministrativi di questa emergenza legata al Coronavirus. "E' una occasione di ascolto", ha detto il Presidente Emiliano che ha dato la parola a molti dirigenti Asl.

Il Direttore Generale della Asl Bt Alessandro Delle Donne ha illustrato le principali attività in corso che vedono impegnati l'ospedale di Bisceglie-Covid Hospital, dil Dipartimento di Prevenzione sulle attività di analisi epidemiologica sul territorio, il presidio di Canosa di Puglia per le attività post covid, ma anche il Dipartimento Farmaceutico, le aree amministrative di acquisto e di gestione tecnica, i presidi ospedalieri e i servizi di assistenza territoriali.

L'attenzione si è concentrata in particolare sulle problematiche legate alla gestione delle strutture accreditate, sulle esigenze di monitoraggio dei dipendenti e in particolare di quelli che lavorano in strutture più esposte al contagio. La Asl Bt si è impegnata a produrre proposte operative a partire dalle esperienze maturate in questi giorni e ad avviare ulteriori momenti di confronto. "Grazie al Presidente per questa occasione di scambio corale - ha detto Delle Donne - la voce dei protagonisti sul campo è la sola che davvero può essere di grande aiuto in una fase in cui è necessario ripensare modalità di accesso, gestione e organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali".