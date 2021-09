In scena Eleven: il musical sull'11 settembre per la regia di Michele Lorusso e Agnese Paola Festa

In scena sabato 11 settembre alle ore 21.15 presso il palasport di viale Germania ELEVEN The Musical con Davide Merlini, Roberta Gentile e la Compagnia Performing Arts.

Inserito edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi, ELEVEN The Musical è una produzione dell'Accademia Musicale Federiciana. Il Musical debutta nel 2006 grazie agli ideatori Stefano Inchingolo, Gaetano Pistillo, Anna Coratella, Michele Santeramo.

Una nuova veste scenica, con la regia di Michele Lorusso e Agnese Paola Festa, che non manca di raccontare il messaggio d'amore e di pace, farà da cornice alle magnifiche musiche del Maestro Gaetano Pistillo. Lo spettacolo andrà in scena nello stesso giorno in cui si ricorda il ventesimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle a New York.

Info e biglietti presso lo IAT, in piazza Catuma.