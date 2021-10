Dieci anni dalla scomparsa di Daniela D'Ercole: un concerto in suo ricordo

A dieci anni esatti dalla sua tragica scomparsa, l'ass. musicale Daniela D'Ercole si fa promotrice dell'evento concerto intitolato "Dany my dear".

Sul palco dell'auditorium Mons. Di Donna, l'11 novembre '21, ci saranno i Sottosuono capitanati da Raffaele, fratello di Daniela e frontman della band che ricorderà nelle sue canzoni la stella nascente del jazz vocale, dotata di una voce adorabile, gusto, feeling e musicalità.

«La data scelta per il concerto ricade nel giorno esatto (11.11.'11) del tragico incidente - ricorda papà Saverio - Dieci anni sono passati ma lei non è tornata.... Torna sempre, però, la sua bella voce il suo dolce sorriso. Noi, e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla, non la dimenticheremo mai!».

Il concerto dell'11 novembre è un omaggio alla sua grandezza, è altresì un ricordo commosso ad una grande artista andriese dai riccioli rossi strappata troppo presto alla vita terrena, ma resa immortale grazie alle sue canzoni e alle testimonianze d'affetto di tutti coloro che l'hanno incrociata professionalmente e umanamente.

Info e prenotazioni al 3289734227