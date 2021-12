“Christmas Tales”, al via oggi gli eventi del Natale andriese con un coro gospel

Stasera alle 20:00 con un concerto gospel nell’Auditorium di San Giuseppe Artigiano si apre il ciclo di eventi del Natale andriese.

Si chiama “Christmas Tales - La cura della città”, e andrà avanti da oggi al 9 gennaio.

Le strade di Andria si animeranno grazie ad artisti di strada, installazioni, musica, danza, rappresentazioni, percorsi, presepe vivente, letteratura e una pista di pattinaggio su ghiaccio installata presso la pista di pattinaggio in c.so Europa Unita.

«Sono tempi davvero difficili - commenta l'Assessora Daniela Di Bari - per organizzare eventi aperti al pubblico a causa di questo maledetto di virus, eppure non abbiamo voluto far mancare alla città un calendario di iniziative che potesse renderla viva, attrattiva ed in festa.

Per questo devo ringraziare le tante associazioni, realtà e singoli artisti che hanno risposto alla nostra call pubblica, gli uffici comunali e la Segreteria generale, per la propositività e l’impegno dimostrato.

Le “Christmas Tales”, ossia le storie di Natale, sono le storie da cui ci riforniamo di speranza per tutto l’anno successivo e anche quest’anno ne ascolteremo e vedremo delle belle.

Che questo Natale sia una bella storia per tutti».