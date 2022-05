Domani in scena “Il tavolo dei giurati”

Domenica 8 maggio 2022 alle ore 18:00 presso il teatro-auditorium R. Baglioni il Gruppo di Laboratorio Actor&Drama porterà in scena “Il tavolo dei giurati” di Giancamillo Marrone, liberamente ispirato al film 12 Angry men.

Il tavolo, un oggetto di arredo casalingo che tutti abbiamo in casa dove per noi è necessario, al contrario della cultura giapponese che hanno altro forme e altri utilizzi, sederci intorno ad esso ogni giorno, per farci colazione, pranzare, cenare, giocare, stipulare atti, dialogare, sembra che tutto il mondo ruoti intorno ad un tavolo: cosi nell’adattamento di Giancamillo Marrone il destino di un imputato per omicidio ruota intorno ad un tavolo e alle decisioni che i vari commensali(12 giurati) prenderanno, se condannarlo alla sedia elettrica o salvarlo e riportarlo alla vita; del resto un’ultima cena di duemila anni fa avvenne proprio intorno ad un tavolo o perlomeno cosi l’iconografia nella storia ce l’ha rappresentata.

Alla base poi di ogni decisione ci può essere sempre un ragionevole dubbio che potrà riportarci anche a posizioni diverse rispetto a quelle che avevamo considerato precedentemente. I dodici giurati alla fine che decisione prenderanno? La decisione in ogni caso dovrà essere presa all’unanimità e se non riusciranno a prendere un’iniziativa il processo si dovrà rifare daccapo. Rifarlo dove? In un’America degli anni '50 dove le distanze sociali sono già molto evidenti.

con Giurato 1 Rosario Cicellini, Giurato 2 Sara Ridolfi, Giurato 3 Francesco Prodon, Giurato 4 Paola D’Onofrio, Giurato 5 Diego Ciaschetti, Giurato 6 Lorenzo La Rovere, Giurato 7 Luca Serritelli, Giurato 8 Emanuel Crescenzi, Giurato 9 Vincenzo Battista, Giurato 10 Carmen Giancaterino, Giurato 11 Mariacristina Toro, Giurato 12 Flavio Di Luzio, Usciere Samuele Marrone.

Per scoprire cosà accadrà a questa giuria e a quale decisione arriverà si può prenotare al 3389407445.