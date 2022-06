La "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri" mette in scena "Un mondo a colori"

Si chiude con lo spettacolo finale intitolato “Un mondo a colori” l’anno scolastico della scuola Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri. Una serata speciale che vedrà il debutto di circa cento studenti, in una rassegna tra musical e spettacolo, organizzata anche con il contributo dell’associazione Jazzin di Andria.

Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 8 giugno nell’Auditorium “Monsignor Di Donna” alle ore 18.45 e rappresenta il prodotto finale del PON "Imparare Facendo, stare bene imparando", caratterizzato da diversi moduli di canto, recitazione, coreografia e scenografia che, grazie all'imprescindibile competenza dei docenti e l’impegno degli studenti, si sono concretizzati in questo ultimo gran“prodotto” finale.

La storia di “Un mondo a colori” è la storia di Anna, un’adolescente chiusa nel silenzio e nella solitudine, che ama la sola compagnia del suo orsacchiotto di peluche. Anna è arrabbiata, triste, sola. È delusa dal genere umano, da quelle creature capricciose che hanno sconvolto il suo paese con una guerra inutile, fatta di dolore, distruzione, morte; fatta di famiglie che si dividono e che, chissà, se e quando, potranno mai ricongiungersi.

Anna è arrivata in un paese che la ospita, in una famiglia che l’ha accolta e che le offre la compagnia di Sara, l’adolescente solare e chiacchierona di casa.

Anna non vuole parlare, il suo profondo dolore l’ha portata a chiudersi in se stessa, nel suo mondo fatto di ricordi e diffidenza verso gli esseri umani; non sopporta di essere lì, non vuole fare amicizia. Tutto ciò che ama è ballare, far vibrare il suo corpo al ritmo della musica…ma nessuno deve saperlo. Eppure, i propositi di Anna non saranno mantenuti: l’allegria contagiosa di Sara, l’amicizia vera e sincera dei suoi amici che l’accolgono come se la conoscessero da sempre sciolgono il suo cuore, placano le sue reticenze e riportano la luce ed i colori nella sua vita.

Anna capirà che la guerra non potrà mai prevalere se gli uomini continueranno a coltivare nel loro animo l’amore e la forza di credere che il volersi bene e l’aiutarsi – al di là delle difficoltà – è sempre possibile.

Il tema dello spettacolo riflette quindi storie di attualità, rappresentate in scena con lo scopo di abbattere tutte le barriere universali nel segno della fratellanza, senza percepire “l’altro” come estraneo. I temi della pace, dell’armonia e del volersi bene sono le zone di luce dell’essere umano e ogni buona azione può portare colore nella vita di ciascuno.

Il musical coinvolgerà anche gli alunni del progetto Ptof di fotografia, presenti durante le prove e durante lo spettacolo per fotografare il backstage e i protagonisti del palcoscenico.

L’accesso allo spettacolo è consentito esclusivamente tramite invito. Sarà possibile seguire l’evento per tutti gli interessati in diretta streaming al link di seguito: https://youtu.be/8dzhHEy8DDQ .