Ritorna in scena ″Arriva lu Sand'″, l'opera musicale sulla figura di San Pio da Pietrelcina

A grande richiesta torna in scena l'opera musicale sulla figura di San Pio da Pietrelcina "Arriva lu Sand'": il nuovo appuntamento è fissato per il 15 dicembre alle ore 21.00 e per il 16 dicembre alle ore 18.00 presso l'Auditorium "Mons. Di Donna" in via Saliceti ad Andria.

Uno spettacolo che vede in scena 20 ragazzi, i quali, attraverso la musica, raccontano la storia di un uomo che vive la sua “Santità” con normalità. Un Padre Pio che da giovane è come tutti i giovani e racconta la sua Pietrelcina tra folklore e verità, da adulto vive una chiamata a qualcosa di più grande come un progetto al quale non si può rinunciare. A questa chiamata vengono attratte tutte le persone che gli sono attorno, come in un vortice di umanità, con qualche usuale presenza negativa, come normale che capiti alle personalità vicine che si ispirano all’Assoluto.

Lo spettacolo vede in scena sempre i 20 ragazzi, tutti protagonisti e allievi della classe di canto moderno dell’Accademia Musicale Federiciana diretta dalla Prof.ssa Agnese Paola Festa.

Le musiche, di Attilio Fontana, Mariagrazia Fontana e Michele Lorusso, sono di altissimo coinvolgimento emotivo e sono affidate nella maggior parte dello spettacolo a tutti i 20 cantanti-attori, altre scene sono affidate ai solisti-protagonisti.

La regia è affidata ad Attilio Fontana (noto attore e cantante, coach nei programmi Mediaset e Rai) e gli arrangiamenti sono di Mariagrazia Fontana (pianista e vocal coach RAI 1). La produzione è dell’Accademia Musicale Federiciana.

Posto unico assegnato al costo di 8€: i biglietti sono disponibili in prevendita presso l'Accademia Musicale Federiciana in via Barletta 309.