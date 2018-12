“Natale in casa Cupiello” in scena con gli alunni della “Salvemini”

Un omaggio al capolavoro senza tempo del maestro Eduardo De Filippo realizzato dagli studenti della Salvemini con la fattiva collaborazione dei loro docenti: andrà in scena questo pomeriggio alle ore 16:00 “Natale in casa Cupiello”.

“Natale in casa Cupiello” è la vicenda di un povero uomo considerato quasi un bambino soprattutto quando si avvicina il Natale e si riaccende la sua grande passione per il Presepe. In quella occasione si svela anche l’eterno dissidio fra anziani e giovani, con la continua ripetuta domanda di Luca Cupiello al figlio “Nennì, te piace ò Presebbio?” e la risposta ostinata e dispettosa del figlio “non mi piace, non mi piace”: eterno contrasto in famiglia che si cela dietro un pranzo natalizio.



I protagonisti saranno: Gabriele Tattolo, Annalaura Zagaria, Amalia Mastrorillo, Giuseppe Di Gioia, Michele Zingarelli, Giuseppe Sgarra e Gianfranco Liso.

Regia: Rosaria Mezzina. Scenografia: Maria Lorusso.

Appuntamento alle ore 16.00 presso l’auditorium della scuola “Salvemini”.