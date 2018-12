″... Salpa la nave″, omaggio a Mons. Di Donna nel 67esimo anniversario della sua morte

È diventato un appuntamento fisso per la diocesi di Andria di concerto con la diocesi di Conversano-Monopoli: ritrovarsi per vivere insieme il ricordo del pio transito del Venerabile mons. Giuseppe Di Donna, vescovo di Andria dal maggio 1940 al 2 gennaio 1952 giorno della sua morte. Ed è proprio il 2 gennaio di ogni anno che le comunità diocesane si incontrano nella Chiesa Cattedrale di Andria per la celebrazione della Santa Messa nella memoria del Venerabile Vescovo, quest'anno arricchita dalla presenza di mons. Favale vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli, che presiederà l'Eucarestia insieme al vescovo di Andria mons. Luigi Mansi. S. E.

«Da quando sono giunto nella Diocesi di Andria – ha dichiarato mons. Mansi -ho subito avvertitoil fascino della bella figura di mons. Di donna. Conoscevo molto poco di lui».

Ad arricchire ancora questo anniversario la presenza del Coro della Pastorale Giovanile della Diocesi di Andria che con la Cramms band (gruppo diocesano) darà vita anche alla presentazione del Musical inedito sulla figura di mons. Di Donna, scritto da Giuseppe Bonizio, con la collaborazione di Antonio Del Mastro, Marco Lapenna e Tommaso Matera. Dirigerà i cori il M° Michele Lorusso.

"... Salpa la nave" il titolo dell'evento che, ci tiene a precisare Bonizio, «Non è il titolo del musical che sarà messo in scena nel 2020». Questo coinvolgimento e questa idea sostenuta dal Vescovo che dichiara: «Mi colpì l'anno scorso nella commemorazione annuale del 2 gennaio la cattedrale era quasi deserta. Ebbi l'impressione che la memoria di quest'uomo si andava perdendo. Ho chiesto ai parroci di essere tutti presenti con rappresentanti delle comunità parrocchiali. Sapevo che un gruppo di giovani stava preparando un musical su di lui. Ho chiesto loro perciò di presentarlo dopo la messa del 2 per far conoscere la sua bella figura di santità.In tutto questo ha avuto un ruolo decisivo l'ufficio diocesano di pastorale giovanile che ringrazio fin d'ora». L'appuntamento è quindi fissato per le 17.30 del 2 gennaio nella Chiesa Cattedrale di Andria; a seguire il concerto di presentazione del musical. L'evento, sostenuto dalla Vice Postulazione (don Carmine Catalano) e dai Padri trinitari di Andria (rettore, Padre Francesco Prontera), sarà trasmesso in diretta televisiva da Tele Dehon.