Dopo essere stato presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il nuovo film di Valeria Bruni Tedeschi arriva oggi nelle sale italiane. Il cast di eccezione comprende Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Noemie Lvovsky, Yolande Moreau, Laurent Stocker (della comédie française), Bruno Raffaelli (della comédie française).

Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri.

Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza.