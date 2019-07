Si terrà ad Andria nel parco del Quartiere Europa, nelle serate dal 5 al 7 luglio 2019, l'evento "R-Estate nei parchi - Festa del Barbecue 2019".

«Un evento per vivere e prendersi cura del quartiere - dichiarano gli organizzatori Sandro e Giuseppe Di Bari - ma anche per conoscersi e re imparare a stare insieme. E perché no, assaggiare un ottimo filetto di carne italiana».

Un'attenta selezione di birre artigianali e 4 maxi barbecue saranno i protagonisti delle tre serate assieme alla musica e alla comicità di Renato Ciardo e Antonio da Costa con la Band du Sol.

Tutte le serate saranno inoltre animate dalle esibizioni si alcune scuole di ballo.