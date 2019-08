Lucio Dalla e Lucio Battisti rivivono nello spettacolo di Sebastiano Somma

Uno show da non perdere per gli amanti della musica leggera italiana: si terrà questa sera, infatti, lo spettacolo di Sebastiano Somma “Lucio incontra Lucio”, con le canzoni di Dalla e Battisti, due uomini accomunati dalla stessa passione per la musica, nati a distanza di dodici ore - 4 marzo 1943 Lucio Dalla e 5 marzo 1943 Lucio Battisti - e che oggi sono un’icona tutta italiana.

Promotore dell'iniziativa, don Riccardo Agresti, instancabile animatore della comunità di San Luigi a Castel del Monte e della masseria San Vittore per il progetto "Senza Sbarre": lo spettacolo di Somma è tra le punte di diamante del cartellone di eventi intitolato significativamente “Paesaggi umani e spirituali”, il cui intento, come spiega don Agresti, è quello di «costruire una comunità fondata su valori condivisi di accoglienza e solidarietà, integrando le vicende umane con un percorso spirituale, per realizzare un paesaggio nuovo, di grande armonia».

Visibilmente rilassato e animato da un grande amore per il nostro Castel del Monte e per le attività di don Agresti, Sebastiano Somma ha intrecciato un dialogo scherzoso e brillante nell'intervista rilasciata ai microfoni di AndriaLive, «per raccontare questo viaggio nella musica di Lucio Dalla e Lucio Battisti con musicisti internazionali. Quando don Riccardo mi ha chiamato ho fatto sì che si organizzasse una tappa in questo territorio che amo molto».

Appuntamento questa sera alle 20.30 nel piazzale della chiesa di Santa Maria del Monte, biglietto al costo simbolico di 5€. Per info 331-2491530.