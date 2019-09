“NapolJazz” con Patty Lomuscio & Friends conclude la Rassegna Musica nel Chiostro di San Francesco

Ultimo appuntamento questa sera per la Prima Edizione della Rassegna “Suoni nel Chiostro” – Musiche, Sogni ed Emozioni d’Estate, organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” , in collaborazione e il sostegno del Comune di Andria e il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.

La Rassegna giunge alla sua conclusione con un ultimo e accattivante appuntamento con la canzone Napoletana arrangiata in chiave jazz. Sarà ancora una volta, la bellissima e duttile voce di Patty Lomuscio, con il suo Patty Lomuscio & Friends conl’atteso concerto “Napoljazz”. Un viaggio nella musica napoletana arrangiata in chiave jazz con armonie inusuali con le più belle canzoni classiche napoletane con arrangiamenti inusuali e capaci di catturare la bellezza dei temi proposti: da Malafemmena a O surdato nnammurato .

Il quintetto sarà composto da Andrea Gargiulo piano e voce, Patty Lomuscio voce pugliese famosa per la sua carica swing, Mino Lacirignola tra i migliori trombettisti ed insegnanti del sud Italia, Giorgio Vendola, contrabbassista che si distingue per la sua efficacia ritmica e sonora e Fabio Accardi, batterista di grande competenza armonico-musicale oltre che ritmica. Il progetto NapolJazz, ideato e curato da Andrea Gargiulo, proporrà un repertorio di nuovissima concezione con arrangiamenti rivisitati e riarmonizzati in chiave jazzistica, con ritmi swing e latin-jazz, di brani notissimi appartenenti alla tradizione musicale napoletana.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.