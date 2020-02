Un'andriese trapiantata a New York in onda stasera su canale 9

C'è un pezzettino di Andria ovunque, anche nelle grandi metropoli mondiali: a New York, per esempio, si è trasferita da anni la nostra concittadina Nicoletta Salvemin, che nella "Grande Mela" ha un'importante azienda tessile a cui dedicheremo spazio nei prossimi giorni. Stasera Nicla sarà "intercettata" da una trasmissione a livello nazionale che andrà in onda sul canale 9, "Little Big Italy", nella quale Francesco Panella, noto ristoratore romano, ambasciatore di sapori mediterranei, che viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia...) approderà proprio a New York per visitare 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy.

Nella puntata che inizierà alle 21.30, Francesco Panella incontrerà tre italiani che assaggeranno in un ristorante scelto da ognuno di loro e voteranno tre categorie di piatti: la scelta, il piatto forte dello chef e la voglia fuori menù.

Dei tre ristoranti in gara ognuno darà un voto da 1 a 5 gettoni, poi alla fine delle tre cene Francesco Panella darà un voto di italianità da 1 a 10 gettoni e il ristorante che avrà totalizzando più punti vincerà un viaggio in una località italiana.

Come andrà a finire? Lo scopriremo questa sera!