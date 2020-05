​UnOmaggio Live, il concerto degli artisti andriesi per la Festa dei lavoratori

Un concerto sui generis, rigorosamente in streaming, per rendere omaggio oggi più che mai agli italiani e agli andriesi che lottano quotidianamente per il lavoro, ma anche per combattere contro il mostro invisibile del coronavirus: è questo lo spirito con cui, a partire dalle 11, AndriaLive ospita tanti artisti che, con parole e musica, daranno il loro contributo per risollevare lo spirito e accompagnare con le note un 1 maggio tutto particolare.

UnOmaggio Live, un omaggio a chi ha sofferto, a chi è senza lavoro, a chi lotta per mantenerlo, a chi combatte il Coronavirus per farci ritornare a stare insieme.