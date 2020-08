“Le colonne sonore del cinema italiano”, nuovo evento alla chiesa Luigi a Castel del Monte

Dopo il grande successo riscosso nel 2019, anche quest’anno la parrocchia San Luigi a Castel del Monte ha ideato ed organizzato una serie di eventi, nel periodo estivo, che permetteranno di stare insieme, di sorridere ma anche che daranno degli importanti spunti di riflessione.

Martedì 4 agosto 2020 alle ore 20.00 presso la Chiesa San Luigi a Castel del Monte l’Associazione "Amici di San Vittore ONLUS" organizza il concerto “Le colonne sonore del cinema italiano” con il Quartetto Mercadante.

Prosegue il viaggio nei "paesaggi umani e spirituali". Alcune colonne sonore sono rimaste memorabili nella storia del cinema e alcuni sodalizi celebri tra compositori e registi hanno finito per diventare tratto distintivo della filmografia di questi ultimi: Bernard Herrmann per Alfred Hitchcock, Nino Rota per Federico Fellini, Ennio Morricone per Sergio Leone e per Giuseppe Tornatore, John Williams per Steven Spielberg e per George Lucas o Nicola Piovani per Roberto Benigni.

Il Quartetto Mercadante, in questo concerto, propone alcune delle più belle colonne sonore di film italiani.

Quartetto Saverio Mercadante

pianoforte: Leo Binetti

violoncello: Francesco Amatulli

clarinetto: Rocco Debernardis

percussionista: Marco Valerio

I posti sono numerati.

Affrettatevi a prenotare il vostro.

331-2491530