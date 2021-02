Pallamano, una buona Fidelis non basta: al “Palasport” passa il Putignano

Dopo esattamente un anno solare la Fidelis Andria handball è tornata in campo nel campionato di serie B. L’esordio in casa contro il Putignano, squadra che negli ultimi 4 anni ha militato in serie A2 e che quest’anno ha rinunciato a causa di problemi legati alle strutture sportive di Putignano, ripartendo dalla serie B e con l’obiettivo di ritornare subito in A2 già quest’anno.

L’incontro si è disputato a porte chiuse, a cause delle norme anti-COVID. Il pubblico non ha potuto assistere dal vivo a una grande prova di cuore degli andriesi che, contro la squadra favorita alla vittoria del campionato, ha dato sicuramente filo da torcere. Il primo tempo, infatti, si è concluso in parità (12-12) e, nonostante la differenza anagrafica e di esperienza, i federiciani sono rimasti in partita fino all’ultimo. La sconfitta per 22-27 è stato solo il risultato di un secondo tempo con troppi errori tecnici e una migliore gestione nei momenti topici da parte dei più esperti putignanesi.

«Ricordiamo che siamo una squadra composta da ragazzi con età media di 17 anni e l’obiettivo è farli crescere e accumulare esperienza -commenta coach Collasuonno-. Esperienza che nel secondo tempo è purtroppo mancata in alcuni momenti cruciali del match. Nel secondo tempo non abbiamo spinto in gioco veloce come volevo, perchè ci sono stati troppi errori tecnici dettati anche dalla stanchezza e dalla poca lucidità per aver speso tanto in difesa. Il nostro è un gioco molto dispendioso dal punto di vista fisico e atletico, ed essendo stata la prima partita non abbiamo mantenuto i ritmi alti fino alla fine dell'incontro. Anche alcuni meccanismi devono essere consolidati meglio, vista anche la possibilità di non aver potuto disputare amichevoli, ma alla fine siamo rimasti soddisfatti dalla prova dei ragazzi. Il Putignano sia un importante punto di partenza».

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA: Marmo 10, Losito 7, Zagaria M. 2, Sipone 2, Del Giudice 1, Cannone, Di Liddo, Guglielmi, Regano, Santovito, Tesse, Zagaria A., Losciale, Giorgio, D’Ettole, Zagaria E. All.: Colasuonno Riccardo

JOKER UISP PUTIGNANO: Losavio 9, Laterza 6, Martucci 5, Laera 4, Notarangelo 2, Togato 1, Adone, Bianco, Casulli, Damaso, Gensano, Ignazzi, Romanazzi, Santoro, Tinelli, Nebbia. All.: Perrini Domenico

RISULTATI PRIMA GIORNATA SERIE B

Fidelis Andria-Putignano 22-27

Altamura-Crotone 26-26

Pallamano Fasano-Serra Fasano RINVIATA a causa COVID

CLASSIFICA:

Putignano 2 punti

Crotone 1 “

Altamura 1 “

*Pallamano Fasano 0 “

*Serra fasano 0 “

Fidelis Andria 0 “

* Pallamano Fasano e Serra Fasano una partita in meno