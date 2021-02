La Fidelis Andria Handball cade a Fasano: termina 39-21 per i padroni di casa

Seconda giornata amara per la Fidelis Andria handball che perde malamente contro un Serra Fasano più cinico dal 20’ del primo tempo in poi.

La Fidelis parte bene nei primi 10’ dove conduce punto a punto fino al 5-5. Manca un cartellino rosso al 2’ minuto per uno schiaffo al volto subito da Marmo, che poi verrà espulso all’inizio del secondo tempo per proteste reiterate nei confronti dell’arbitro. Nella parte finale del primo tempo i ragazzi di mister Colasuonno trovano difficoltà nello sviluppo della terza e quarta fase in attacco, complice anche l’assenza di ben 6 giocatori che sicuramente avrebbero fatto comodo nelle rotazioni durante la partita. Primo tempo che si conclude 16-11 in favore del Serra.

Secondo tempo che inizia con una mazzata per gli andriesi con l’espulsione di Marmo per proteste reiterate. I fasanesi ne approfittano allungando fino a +9 a metà nel secondo tempo e complice anche un morale sotto terra degli andriesi il risultato arriverà fino al 39-21 finale.

Coach Colasuonno nel secondo tempo lascia spazio ai debutti in serie B dei tredicenni Regano e Tesse, mentre il quattordicenne Di Liddo e lo stesso Regano realizzano i loro primi goal in serie B.

Il commento a fine gara del tecnico Colasuonno: «Premetto che la sconfitta è stata meritata, ma credo che non ci sia questo enorme divario tra noi e loro. Purtroppo abbiamo avuto troppe defezioni alla vigilia che potevano aiutarci nelle rotazioni durante la gara, ma non bisogna trovare scuse. Abbiamo fatto malissimo in attacco e in ripartenza eravamo lenti e molto imprecisi, commettendo troppi errori. Non è nel mio stile commentare o parlare dell’arbitraggio, ma devo dire che le continue provocazioni e richiamare in malo modo i ragazzi non è un corretto modo di fare e non capisco sinceramente questo accanimento nei nostri confronti. Anche lo scorso anno a volte è capitato, ma avevamo una squadra più esperta e che aveva più autocontrollo in questo tipo di situazioni. Quest’anno siamo molto più giovani e questo porta subito nervosismo e quindi in qualche modo segna in negativo la prestazione dei ragazzi. Dobbiamo anche crescere sotto questo aspetto ed essere più bravi e maturi a non cadere nelle provocazioni e pensare solo a giocare».

La Fidelis Andria si preparerà ora per la partita di sabato 27 febbraio contro il Crotone al palasport di corso Germania valida per la terza giornata di campionato di serie B.

TABELLINO

INNOTECH SERRA FASANO: Passiatore L. 8, Gallo G. 7, Gallo M. 7, Liuzzi 5, Passiatore G. 4, Raimondi 4, Colucci 3, Di Carolo 1, De Luca, Monopoli, Nardone, Rosato, Tasca.

All.: Cassone Massimo

FIDELIS ANDRIA: Losito 12, Marmo 3, Di Liddo 2, Santovito 2, Regano 1, Sipone 1, Cannone, Capozza, Del Giudice, Tesse, Zagaria A., Losciale, Giorgio, D’Ettole, Zagaria E.

All.: Colasuonno Riccardo

Risultati seconda giornata serie B:

S.Fasano-Fidelis Andria 39-21

Putignano-Altamura 26-14

Crotone-P.Fasano RINVIATA a causa COVID

CLASSIFICA:

Putignano 4 punti

*Serra Fasano 2 “

*Crotone 1 “

Altamura 1 “

**Pallamano Fasano 0 “

Fidelis Andria 0 “

*Crotone e Serra Fasano una partita in meno

**Pallamano Fasano 2 partite in mano