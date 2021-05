Domenica 17 maggio il talentuoso diciassettenne andriese sulla pista del rinnovato Bellavista di Bari fa segnare uno strepitoso 3'54'08" sui 1500 metri che va a piazzarsi ad oggi in graduatoria nazionale Allievi come seconda prestazione 2021. Menzione speciale alla condotta di gara corsa in continua progressione dal primo all’ultimo minuto senza lasciare spazio agli inseguitori.

La trasferta di Ostia dello scorso 22 maggio invece, inaugura ufficialmente la stagione della triplice disciplina dei giovani ATS.

Nella gara caratterizzata da vento forte ed acque fredde e mosse del litorale romano, Ribatti spunta i migliori crono nelle tre frazioni di nuoto, bici e corsa conquistando il primo gradino del podio; anche il barlettano Vincenzo Luce fa valere le sue migliori doti di nuotatore e riesce a chiudere nella parte alta della classifica dimostrando ancora una volta un potenziale che non tarderà a portarlo sempre più in alto.

I due ragazzi della AllTriSports, sotto la guida del tecnico Paolo Musti, si apprestano ora ad affrontare la finale di Coppa Italia di Triathlon e i Campionati Italiani Giovanili di Aquathlon che si terranno a Montesilvano nel primo fine settimana del prossimo mese di Giugno.