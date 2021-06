Cuore, grinta, determinazione, lucidità. Pasquale Selvarolo non si ferma più. Corre, cresce, vince: nei Campionati Italiani di Grosseto, il mezzofondista andriese piazza il break a un chilometro e mezzo dall’arrivo, chiude la 5000m in 14:30.03 e si laurea Campione Italiano Under 23.

Alle sue spalle, gli attesi Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane, 14:37.15) e Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana, 14:37.63). Per l'atleta federiciano tesserato con l’Atl. Casone Noceto, quello conquistato sabato pomeriggio in Toscana, è il secondo titolo italiano nel 2021: un mese fa, al “Cozzoli” di Molfetta, aveva trionfato per la prima volta nella 10.000 Promesse, chiudendo con l’ottimo 29:20.99, sesto crono in Europa.

La stagione, dunque, è iniziata col botto. E pensare che la 5000m non era la sua gara preferita: «L’obbiettivo stagionale era fare un bel passo in avanti nel 10.000. La 5000 sarebbe stata una gara di contorno, un test. Ma è stata comunque preparata. E poi, c’era sempre un titolo italiano in palio. Quindi, mi sono gettato nella mischia, pur sapendo di non essere il favorito. Ed è finita alla grande. Il segreto? La preparazione che ormai seguo dalla fase post infortunio. Ci abbiamo aggiunto solo qualcosa in termini di velocità».

Adesso, per Selvarolo, prove tecniche di Europei. In programma, infatti, dall’8 all’11 luglio in Estonia, la rassegna continentale, appuntamento d’élite della stagione: «Tutti i weekend di giugno farò delle prove. Domenica, nei 3000m, sulla pista del “Bellavista” di Bari disputerò una gara che farà parte di un allenamento più ampio. A fine mese, correrò agli Assoluti di Rovereto. Lì, ovviamente, sarà più difficile affermarsi in termini di piazzamento, ma proveremo a dire la nostra. Il tutto, per giungere al meglio a Tallinn». Selvarolo non si nasconde: «C’è attesa. Sia per il risultato cronometrico, che per il piazzamento».