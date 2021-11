A conclusione delle gare annuali, Roberto Crescini ottiene il titolo di Campione Regionale nella carabina 10 metri Uomini e Maddalena Di Canosa è Campionessa nella Pistola 10 metri Allievi. Argenti per Francesca Crudele nella P10R e Martina Lorusso nella C10R e bronzo per Sofia Tannoia nella P10spA.

Ai campionati nazionali svolti a Milano è Martina Lorusso a ottenere la medaglia d’argento nella carabina 3 posizioni Ragazzi. Si distinguono anche Maddalena Di Canosa e Sofia Tannoia 5° e 10° posto nella Pistola 10 metri sportiva Allievi, Francesca Crudele 16° in P10spR, a seguire i risultati delle altre prestazioni: Maddalena DI canosa 19° e Sofia Tannoia 21° in P10A, Martina Lorusso 23° in C10R, Francesca Crudele 26° in P10R, Roberto Crescini in C10 Uomini 45°.

Positivo quindi il bilancio della stagione andriese che figura nel medagliere italiano e fa ben sperare per il futuro. Nel Gran Premio Giovani che si concluderà a dicembre Andria sale in posizione 46. Nella classifica finale del Campionato società Andria chiude al 83° posto su oltre 250 sezioni, quarta in Puglia. Ad aggiudicarsi per la terza volta lo scudetto è stata Candela che ha staccato a distanza Napoli e Bologna.