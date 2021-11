5^ marcia della parrocchia Cuore Immacolato di Maria a 50 anni dalla sua fondazione

Per celebrare i 50 anni della sua fondazione, la parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Andria organizza un’edizione speciale della Marcia Parrocchiale. Giunta alla sua quinta edizione, dopo la pausa determinata dalla pandemia da Covid, torna l'appuntamento con la corsa non competitiva di circa 8 km nell'abitato di Andria con una motivazione speciale: celebrare appunto ai 50 anni della fondazione della parrocchia.

Una gara aperta a tutti in calendario domenica 14 novembre prossimo, con il raduno alle ore 8 e partenza alle ore 9. «Il 2020 è stato per la nostra comunità un anno molto particolare – spiega don Sabino Troia, parroco del Cuore Immacolato di Maria - Abbiamo fortemente voluto onorare con la nostra comunità e con i nostri concittadini il 50esimo anniversario della fondazione della Parrocchia, ma come ben sapete causa pandemia, ne è stato impedito lo svolgimento degli eventi celebrativi.

Domenica 14 Novembre vogliamo quindi trascorrere tutti insieme una bellissima giornata di festa, all'insegna dello sport, dell'amicizia, della convivialità e della solidarietà. Saranno con noi anche i ragazzi accompagnati dai volontari dell'UNITALSI che avranno modo così di trascorrere una serena mattinata». C'è spazio naturalmente anche per gli sportivi che vorranno cimentarsi nel percorso cittadino. Ad ogni iscritto verrà donato un ricco pacco gara con prodotti tipici offerti dai partner e sponsor dell’evento e i primi 600 iscritti riceveranno la maglia celebrativa dell'evento.

È possibile iscriversi in parrocchia fino a venerdì 12 Novembre, ogni sera dalle 19 alle 21 e sabato 13 dalle ore 15 alle 18.

Per info 3296320021 oppure 3474889858