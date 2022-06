Vai Effe! Francesco Fortunato medaglia d’oro nei 3000m ai Golden Gala di Roma

Un risultato eccellente, quello che l'olimpionico andriese Francesco Fortunato ha raggiunto ieri ai Golden Gala 2022 in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Un trionfo nella 3000 metri di marcia: Francesco è arrivato primo in 10:57.77, battendo sul finale Gianluca Picchiottino, che si è posizionato secondo in 10:59.91. Al terzo posto il campione olimpico a Tokyo 2020 Massimo Stano, che ha concluso in 11:06.15.



«Gareggiare allo Stadio Olimpico di Roma con il pubblico dei grandi eventi e vincere la gara non ha prezzo», scrive Francesco sul suo profilo social.