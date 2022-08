Francesco Fortunato convocato tra i 101 azzurri per gli Europei di atletica

Il Direttore tecnico Fidal Antonio La Torre ha comunicato la composizione della squadra azzurra che parteciperà ai Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania) in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Il team sarà composto da 101 atleti (54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l’Italia nella rassegna continentale, giunta alla venticinquesima edizione: il precedente record di partecipazione risale a vent’anni fa, sempre a Monaco di Baviera, con 95 convocati per l’edizione del 2002. Del gruppo fa parte anche l'olimpionico andriese Francesco Fortunato, che gareggerà nella marcia 20 km, accanto al campione olimpico e mondiale Massimo Stano, in gara nella 20 km di marcia dopo il titolo iridato della 35 km.

L'atleta andriese è reduce da un ottimo risultato conseguito ai mondiali negli Stati Uniti, dove ha confermato il 15° posto nella classifica come nelle olimpiadi di Tokyo. L'elenco completo dei convocati è consultabile a questo link.