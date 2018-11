Buoni risultati per la New Dimension Judo a Policoro

Sabato 24 e domenica 25 a Policoro si è svolto il Gran Prix Cadetti di judo "Matera Capitale Europea", dove hanno partecipato oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia.



La New Dimension Judo Andria è stata presente sabato con i due atleti di punta classe cadetti: Marco Sarlenga ha conquistato il bronzo vincendo tre combattimenti con ippon e perdendone uno; Graziana Regano, invece, si è piazzata al quinto posto della sua categoria dopo aver vinto due combattimenti, ma perdendone altrettanti.



La domenica invece a disputare le gare sono stati i baby judoka, cioè i bambini di età compresa da 8 a 11 anni. Della New Dimension hanno partecipato ben otto atleti conquistando un oro con Raffaele Gabriele D'Amore e tre bronzi con Giovanni Zingaro, Giovanni Campana e Martina Palumbo.

Soddisfazione per il presidente Riccardo Regano sia per le prestazioni di tutti i suoi atleti e sia per l'ottimo lavoro svolto dal tecnico Vincenzo Regano.