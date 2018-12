Derby andriese all’APD Fidelis Andria Handball

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La compagine di coach Colasuonno conquista il derby andriese ai danni della Gymnica Sveva allenata da mister Realmonte Nicola.

Gara equilibrata solo nei primi 12’ fino al punteggio di 6 pari. Dal 13’ in poi è predominio della Fidelis che, con un parziale di 6-0, chiude il primo tempo con il punteggio di 12-6.

Secondo tempo sulla falsa riga del primo con la Fidelis Andria che controlla la gara senza correre rischi e conferma la sua superiorità tecnico-tattica fino a raggiungere il risultato di 27-14. Da sottolineare l’ottima prestazione del portiere Potone autore di parate importanti e di pregevole fattura soprattutto nel primo tempo.

«Nei primi 10’ - afferma il presidente Nunzio Colasuonno - si sentiva aria di tensione tra i ragazzi per l’importanza della sfida, perché avevamo i favori del pronostico e non potevamo permetterci di perdere terreno nei confronti di Altamura e Noci che, come noi, guidano la classifica a punteggio pieno. Smaltita la tensione, però, i ragazzi hanno portato a casa una vittoria netta e strameritata».

Domenica prossima la Fidelis andrà a far visita all’altra capolista Noci in una sfida che si preannuncia entusiasmante e che sarà sicuramente un primo importante spartiacque della stagione biancozazzurra.

TABELLINO:

FIDELIS ANDRIA: Martucci 8, Lusverti 5, Marmo 4, Cassa 3, Colasuonno 3, Esposto 2, Polichetti 1, Cavaliere 1, Zagaria M., Carbutti, Campanile, Dentico, Zagaria A., Potone, Losciale, Cannone.

All.: Colasuonno R.

GYMNICA SVEVA: Carone 4, Minunni 4, Bombara 2, Rosato 2, Campanella 1, Sipone 1, Nebbia G., Nebbia S., Coratella, Zampogna, Scarcelli, Inchingolo, Tricase G., Tricase A.

All.: Realmonte N.

Arbitri: Merone F., Iele I.





Risultati 5 giornata serie B:

Fidelis Andria-Gymnica Sveva 27-14

Fasano-Noci 22-39

Crotone-Altamura 16-18

Terranova-Benevento 29-18

Lamezia-New Capua 27-21

Riposa: Endas Capua





Prossimo Turno:

Noci-Fidelis Andria

Gymnica Sveva-Terranova

Benevento-Fasano

Crotone-Lamezia

Altamura-Endas Capua

Riposa: New Capua





Classifica:

Fidelis 8

Noci 8

Altamura 8

Endas Capua 6

Gymnica 4

Lamezia 4

Terranova 4

New Capua 2

Crotone 2

Fasano 2

Benevento 0

*Crotone e noci 1 partita in meno