SI è svolta al Palamazzola, nella città dei due mari, domenica 3 febbraio scorso, la premiazione finale del PugliaInTour 2018, Circuito Regionale di Cross Country FCI in più prove.

Non poteva mancare la A.S.D. NewBike Andria, entusiasta e grata nei confronti di Giacomo Scardigno, premiato con la maglia di I° assoluto nella categoria ELMT e Vincenzo Pietrangelo classificatosi 4° nella categoria M3.

Il giovane ciclista ruvese insieme al veterano andriese, hanno ripagato egregiamente gli sforzi e soprattutto il sostegno morale che la società federiciana ha dimostrato, in virtù di questa sintonia, gli atleti ne faranno parte anche per la stagione 2019.

Inoltre, sempre domenica 3 Febbraio si è svolta a Foggia il primo trofeo GRANDAPULIA, un circuito da 4 Km da ripetere 15 volte per un totale di 60 km.

Una gara tattica e selettiva che ha messo a dura prova i nostri atleti. Antonio Giaconella conclude ottavo assoluto e primo di categoria (ELMT) mentre Vincenzo Pietrangelo 43 assoluto e 16 di categoria (M3). Complimenti ai nostri campioni!