New Bike alla Granfondo su strada di Grottaglie e alla prima tappa del circuito mtb Iron Bike 2019 Copyright: n.c.

New Bike alla Granfondo su strada di Grottaglie e alla prima tappa del circuito mtb Iron Bike 2019 Copyright: n.c.

New Bike alla Granfondo su strada di Grottaglie e alla prima tappa del circuito mtb Iron Bike 2019 Copyright: n.c.

Domenica 24 febbraio è stata una giornata impegnativa per la New Bike Andria. La squadra si è divisa per rappresentare su più fronti i propri colori.

Vincenzo Pietrangelo & Antonio Giaconella hanno partecipato alla Granfondo su strada di Grottaglie, tappa del Trofeo Ceramiche & Masserie. Bravissimo Vincenzo Pietrangelo che ha chiuso 10° assoluto e 1° di categoria dopo una prestazione pulita, sempre tra i primi.

Antonio Giaconella ha sprecato le sue energie nella volata finale ed ha concluso in 14^ posizione assoluta e 5° della sua categoria!

Il resto del #Team andriese invece ha partecipato alla prima tappa del circuito mtb Iron Bike 2019. Il percorso molto tecnico e duro nel tratto finale, si è svolto nell'inedito scenario della Valle D'Itria, più precisamente nel Bosco Calmerio in territorio di Alberobello.

Rispetto alle edizioni precedenti del campionato, l'accorpamento del "giro lungo" e del "giro corto" in un'unica tipologia, ovvero la Mediofondo, ha complicato non poco le ambizioni di classifica degli atleti andriesi. Difatti l'eccessivo atletismo dei primi 30 partecipanti, ha creato un vuoto con gli inseguitori tarpando ali e velleità di premiazione ai più.

Nonostante tutto, la New Bike Andria non è tornata a casa a mani vuote, la trasferta è valsa ben 2 podi di categoria, Giacomo Scardigno 5° assoluto e 1° ELMT, Antonio Notarpietro ha sfiorato il podio piazzandosi 14° assoluto e 4° M2, podio per l'atleta canosino Davide Mastrorillo che ha terminato 21° assoluto 3° M1, a seguire il resto degli atleti che con tutti gli sforzi hanno preso parte alla competizione:

Leonardo Lombardi 78° assoluto 22° M1, Miky Cicciarelli 211° assoluto 18° M3, Carmine Castrovilli 159° assoluto 20° ELMT, Antonio Liso 161° assoluto 25° M2, Alexandro Fortunato 169° assoluto 28° M2, Alessandro Carbone 172° assoluto 28° M3, Felice Sardano 173° assoluto 29° M3,Tommy Bernoccolo 179° assoluto 30° M2, Gennaro Volturno 185° assoluto 35° M3, Pasquale Vaglio 221° assoluto 30° M4, Fabio Bonadies 237° assoluto 26° ELMT, Rino Losito 238° assoluto 34° M4!

Che dire, una domenica all'insegna dello spirito di gruppo, come sempre, piena di divertiremo!