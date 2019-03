Buoni piazzamenti per le ginnaste della Gym Education Andria a Lucera

Domenica 17 marzo si è svolta a Lucera (FG) la Fase Regionale del Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica targata ASI. Alla kermesse hanno partecipato 12 associazioni sportive in rappresentanza della regione Puglia, per un totale di circa 350 ginnaste e ben 10 ore di gara. La Gym Education ASD ha preso parte alla gara con 29 ginnaste che hanno svolto il programma di gara divise in individualiste, coppie e squadre. La competizione è stata molto impegnativa e il livello delle altre associazioni cresce sempre più. Le ginnaste andriesi hanno ottenuto buoni piazzamenti in tutte le specialità.

Nelle Categoria Giovanissime:

Esercizio a Corpo Libero: 12° posto per Sgaramella Martina

Esercizio Fune-Corpo Libero: Tota Alessia Fascia Argento

Esercizio Corpo Libero a Coppia: Giorgino Claudia e Bisceglie Dalia Fascia Argento

Esercizio Palla a Coppia: Tota Alessia e Lamesta Ilaria Fascia Argento.

Esercizio Cerchio a Coppia: Lomuscio Giulia e Campanale Valentina Fascia Argento

Esercizio Cerchio a Squadra: Bisceglie Dalia, Giorgino Claudia e Liso Matilde Fascia Oro

Esercizio Palla a Squadra: Sgaramella Martina, Lomuscio Giulia e Campanale Valentina Fascia Argento

Esercizio Coppa Fune-Palla: Liso Matilde e Lamesta Ilaria Fascia Argento





Nelle Categoria Allieve:

Esercizio a Corpo Libero: D’Abbene Ilenia Fascia Bronzo, De Nigris Camilla 10° posto

Esercizio Fune-Corpo Libero: Di Gregorio Isabel 10° posto e Di Tullio Flavia 11° posto

Esercizio a Palla: Lorusso Sofia Fascia Bronzo, Greco Virginia 19° posto

Esercizio Coppa Fune-Palla: Fascia Argento per Sinisi Miriana e Caldarola Noemi

Esercizio a Cerchio: Porro Alessia Fascia Bronzo, Romolo Carlotta 13° posto

Esercizio Cerchio a Coppia: D’Abbene e Di Tullio Flavia Fascia Argento

Esercizio Palla a Coppia: Romolo Carlotta e Porro Alessia Fascia Oro

Esercizio Corpo Libero a Squadra: Fascia Argento per Lorusso Sofia, Sinisi Miriana e Caldarola Noemi

Esercizio Cerchio a Squadra: Fascia Oro per Di Gregorio Isabel, Greco Virginia e De Nigris Camilla





Nelle Categoria Junior I Fascia:

Esercizio a Corpo Libero: 11° classificata Giorgino Emanuela

Esercizio Clavette-Corpo Libero: 7° classificata Patruno Valentina

Esercizio a Palla: 8° classificata Leonetti Giulia

Esercizio Corpo Libero a Coppia: 5° posto per Pappalardo Chiara e Sinisi Flavia

Esercizio Cerchio a Squadra: 4° posto per Patruno Valentina, Pappalardo Chiara e Sinisi Flavia

Esercizio Cerchio a Coppia: 1° classificate Leonetti Giulia e Giorgino Emanuela





Nelle Categoria Junior II Fascia:

Esercizio Natro-Cerchio: 1° classificata Sterlicchio Iris e 4° classificata Piccolo Elena

Esercizio a Palla: 1° posto per Bruno MariaChiara

Esercizio a Cerchio: 8° classificata Aruanno Martina

Esercizio Palla a Squadra: 3° classificata Sterlicchio Iris, Piccolo Elena e Aruanno Martina





Nelle Categoria Master:

Esercizio Cerchio a Squadra: 1° classificata Bruno MariaChiara, Romolo Flavia e De Nigris Alice

Esercizio Coppa Fune-Palla: 2° classificate Romolo Flavia e De Nigris Alice

«Purtroppo il lavoro e l’impegno in allenamento non sempre ripaga le ginnaste - ha commentato l'insegnante, Prof.ssa Simona Bonanni - C’è la componente“fortuna” e domenica per alcune delle atlete non è stata una giornata “fortunata”, dato che hanno avuto perdite di attrezzi che in allenamento non sono state mai commesse; e poi c’è ancora il problema “soggettività”. Come ogni anno le nostre ragazze affrontano attrezzi nuovi, esercizi nuovi e nuove difficoltà. Le mie ragazze devono comunque tener presenti i valori della sana competizione. Ognuno di loro non deve mirare solo a vincere, ma ad imparare cose nuove e ad affrontare con impegno ma senza ansia un momento importante di crescita».

Prossimo appuntamento 7 aprile per la gara del Grand Prix