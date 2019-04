Oro per un pugile andriese al Campionato Nazionale "Antonio Mura" di Cascia

Il Team Sgaramella continua sfornare promesse del pugilato a livello nazionale. Lo scorso 31 marzo, a Cascia, si è concluso il Campionato Nazionale "Alberto Mura", che ha visto due atleti della squadra andriese, Antonio Lorusso e Giuseppe Lambo, mettere in atto due ottime prestazioni nella categoria "Schoolboys". In particolare, mentre Lmabo (41,500kg) ha perso ai punti contro il siciliano D'Ascari, Lorusso nei 59kg ha battuto il toscano Marinucci in finale e ha conquistato l'oro nella categoria.

«Siamo orgogliosi della nuova promessa Antonio Lorusso - hanno commentato i tecnici del Team Sgaramella - che alla sua prima esperienza ad un Torneo nazionale porta a casa un oro. Soddisfatti anche della prestazione di Lambo che ha dimostrato grande coraggio e ha concluso la gara perdendo solo ai punti».