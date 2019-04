Buoni risultati nel week-end per la Gym Education a Lucera

Si è svolta ieri al Palazzetto dello Sport di Lucera la Fase Regionale del Grand Prix delle Società e il Trofeo Arcobaleno targato ASI.

La Gym Education ASD ha preso parte al Grand Prix delle Società con 35 ginnaste suddivise in 1° e 2° Livello e in Categoria Esordienti (2011-2007) e Ragazze (2005-.....). Ogni compagine doveva eseguire un esercizio a corpo libero di squadra, uno in coppia con 2 attrezzi e un esercizio individuale con l'attrezzo: il totale degli esercizi ha poi creato il punteggio totale.

La competizione è stata molto impegnativa soprattutto per la tipologia di gara. La squadra è espressione della tecnica ma soprattutto del lavoro d’insieme e le difficoltà non sono mancante soprattutto in relazione al periodo dell'anno, dato che la maggior parte degli allenamenti è incentrato sulla preparazione dei campionati individuali.

La gara sin da subito si è presentata di alto livello e anche un solo piccolissimo errore si è rilevato importante al fine della classifica. Le ginnaste andriesi, comunque, hanno mostrato la loro duttilità non sempre ben valutata.

Nella categoria Esordienti Primo Livello: Fascia Bronzo per la Squadra di Sgaramella Martina, Catino Alessandra, Pistillo Brigida, Romolo Miriam, Lomuscio Giulia, Campanale Valentina, Lorusso Sofia, Tota Alessia e Lamesta Ilaria. Fascia Argento per D'Abbene Ilenia, Liso Matilde, Di Vincenzo Roberta, Bisceglie Dalia, Giorgino Claudia, Caldarola Noemi, Sinisi Miriana e Di Tullio Flavia.

Nella categoria Ragazze 1^ Livello: 3^ Posto per De Nigris Alice, Piccolo Elena, Stetlicchio Iris, Romolo Flavia, Bruno Maria Chiara, Aruanno Martina. 4 ^ Posto per Romolo Carlotta, De Nigris Camilla, Porro Alessia, Greco Virginia, Leonetti Giulia, Di Gregorio Isabel e Patruno Valentina.

Nelle categoria Ragazze Secondo Livello un 9^ Posto per De Nigris Gaia, Cannone Swami, Pappalardo Chiara, Sinisi Flavia e Sardano Ilenia.

Nella seconda parte della giornata si è svolto il Trofeo Arcobaleno, gara dedicata alle ginnaste di prima esperienza. Per la Gym Educazione ASD hanno gareggiato 10 bambine classe 2013,2012 e 2011: le più piccole di tutta la gara alla loro primissima esperienza. Al di là del risultato hanno dimostrato di aver lavorato con impegno e di saper gestire bene le emozioni.

Sono scese in pedana sia a corpo libero che a palla: Attimonelli Alice, Ruotolo Giulia, Caldarola Claudia, Fortunato Sara, Corposanto Aurora, Lattanzio Flavia, Giusto Nadia, Gattulli Giulia, Santobuono Serena e Di Canio Giorgia.