Donato Cannone della M&M Bike Andria domina la "Nove Colli"

Giornata da incorniciare a Cesenatico per la M&M Bike e soprattutto per il suo portacolori Donato Cannone. L’ex professionista andriese è stato assoluto protagonista della “Nove Colli”, la più longeva e partecipata manifestazione ciclistica al mondo (49 edizioni e ben 12mila partenti ogni anno), alla testa del più nutrito sodalizio sportivo di tutto l’evento. La M&M Bike Saporosa di Andria è stata infatti premiata come società più numerosa al via, visti i ben 22 atleti.

Per Cannone e per i colori andriesi una Nove Colli all’insegna della grinta e del sano ciclismo: partito in griglia bianca a circa 5 minuti dal gruppo dei primi (per via del grande numero di partecipanti le partenze sono scaglionate a gruppi di 1300 persone l’una; la bianca e la terza, ndr) si è lanciato in un lunghissimo inseguimento, dribblando tutti i concorrenti e rimontando la testa della corsa intorno all’80 km di gara.

Ciclista professionista dal 2006 al 2018 (ha corso con Universal Caffè, OTC Porte di Angelo Baldini e Ceramiche Flaminia) ha messo in campo tutta la sua esperienza nell’interpretare al meglio una gara tatticamente complessa. Alla deviazione dei percorsi ha scelto il corto, subito dopo aver percorso il temuto colle del Barbotto e, complice un terreno fortunatamente asciutto, si è involato verso il traguardo nelle terre che furono e sono tutt’ora di Marco Pantani.

Al traguardo la gioia della vittoria va però condivisa con altri tre atleti, in un infrequente ex-aequo che passerà alla storia. Il regolamento della manifestazione prevede infatti che a vincere la gara non è chi taglia per primo il traguardo in termini assoluti, ma chi percorre il tracciato nel minor tempo possibile, quasi come se fosse una lunghissima cronometro, per tenere in considerazione le partenze scaglionate. Così sono in 4 (Donato Cannone, Andra Pontalto, Luca Chiesa e Marco Trevisan) a chiudere i 140 km in 3:38:59, alla media di 35,62 km/h, il che non toglie nulla alla prestazione dell’andriese. Anzi, sicuramente la impreziosisce, considerando che il secondo della sua stessa griglia è giunto solo a sei minuti di distacco, a dimostrazione della grande prestazione di Cannone, premiato sul podio anche come primo di categoria M2.

«La Nove Colli è un traguardo ambito da molti, è una gran fondo di respiro internazionale, con oltre 100 nazionalità diverse ai nastri di partenza. Ci tenevo molto a far bene, perché lavorando nel settore ciclistico (Cannone è massaggiatore e biomeccanico, ndr) è oggettivamente un’ottima vetrina (massaggiatore). È vero che da prof ho corso gare di altissimo livello, ma l’emozione è grandissima. Ci ho messo il giusto impegno, ritagliando tempo tra lavoro e famiglia e tantissimo ha contato l’esperienza nel sapersi gestire e affrontare le salite alla giusta intensità. Il famoso colle del Barbotto, per esempio, era durissimo specialmente gli ultimi km, occorreva farlo con intelligenza, dosando le forze con lungimiranza».

Cosa ha significato per te portare così in alto i colori andriesi? «Correre con i colori di casa è un grandissimo piacere, specialmente per il gruppo che abbiamo creato in casa M&M Bike Andria. Il nostro primo obiettivo è divertici. Il risultato, poi, se viene è sempre ben accetto. Spesso ci imbarchiamo in trasferte così lunghe con le nostre famiglie al seguito, non c’è modo migliore per condividere la passione chiamata ciclismo. Questo è lo spirito M&M Bike, questo è il nostro stile».

Un bis di vittorie poer Donato Cannone, era stato grande protagonista anche nella gara di casa, la Granfondo Città di Andria – Memorial Sanguedolce, chiusa in sesta posizione dopo un coraggioso attacco da finisseur. In una gara col fior fior dei cicloamatori d’Italia il miglior segnale dell’ottimo stato di forma dell’andriese.