Convocati due atleti andriesi nella rappresentativa Area 8 under 15 maschile

Grande soddisfazione per la Fidelis Andria Handball per la convocazione di due atleti nella rappresentativa d’aria under 15 maschile (Puglia-Basilicata-Calabria) che parteciperà al trofeo delle aree – Talent Trophy che si terrà a Benevento dal 29 maggio al 2 giugno prossimi.

Andrea Zagaria e Agostino Guglielmi sono tra i sedici atleti under 15 che il responsabile tecnico Domenico Iaia ha scelto per rappresentare l’ area 8 nel prestigioso Trofeo delle aree, che consentirà ai selezionatori nazionali di individuare gli atleti che faranno parte della prossima nazionale giovanile.

«Questa è la prima volta che due nostri atleti vengono convocati in una selezione d’area e per la nostra giovanissima società, con soli quattro anni di storia alle spalle, è motivo di grande orgoglio - dichiara il tecnico Riccardo Colasuonno – Faccio ad Andrea e ad Agostino i miei complimenti, ma come sempre voglio estenderli anche, ai compagni di squadra, ai dirigenti e alle famiglie che svolgono un grandissimo lavoro per aiutare i nostri ragazzi ad appassionarsi sempre di più al nostro bellissimo sport».