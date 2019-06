"Play The Games Special Olympics" di nuoto, 84 atleti con disabilità si sfidano ad Andria

84 atleti di 8 diversi team provenienti da 4 diverse regioni d'Italia. 36 volontari. Il patrocinio di importanti istituzioni (la Presidenza e il Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Puglia e diversi altri ministeri). Alcune multinazionali e due prestigiose imprese locali. La Federazione Italiana Nuoto, una fondazione, un'associazione di genitori di bambini e ragazzi con disabilità, e soprattutto un'organizzazione sportiva internazionale con 50 anni di esperienza, presente in quasi tutte le nazioni del mondo, presente in Puglia... sono i numeri dei Play The Games di nuoto Special Olympics che si terranno ad Andria, presso la piscina comunale, il 22 e 23 giugno prossimi.

Ingresso libero per ammirare e tifare per 84 atleti con disabilità intellettiva e relazionale che, dopo aver giurato "che io possa vincere, ma, se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze", si cimenteranno in diverse discipline natatorie, sia tipiche, sia concepite appositamente per atleti con disabilità.

L'appuntamento prevede nella giornata del sabato, dopo una breve cerimonia d'apertura (alle ore 10,00), le gare preliminari. Mentre, nella giornata di domenica, sono previste le gare finali (a partire dalle ore 9,30) e le premiazioni.

Chi desidera conoscere il mondo Special Olympics, l'organizzazione fondata da Eunice Kennedy Shriver per promuovere le attività sportive delle persone con disabilità intellettiva, può visitare il sito http://www.specialolympicsitalia.org/. Chi invece desidera conoscere come si entra a far parte del mondo Special Olympics, può scrivere a Gocce nell'Oceano onlus, di Corato, all'indirizzo mail sport@gocce.eu.