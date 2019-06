Confermato il trend di crescita della sezione di Andria nelle specialità Carabina e Pistola 10 metri. Nella gara regionale presso il poligono di Bari nel mese di aprile medaglia d’oro per Rita Mastrorillo (C10 Donne) e Riccardo Sardano (C10 uomini gruppo C); medaglia d’argento per Francesca Crudele (P10sp allievi), Martina Lorusso (C10 allievi) e Roberto Crescini (C10 uomini gruppo B); in evidenza il 4° posto di Mauro Caldarola (P10 allievi). In classifica nazionale giovanile la sezione di Andria guadagna una posizione e raggiunge il 69° posto (su 264).

Nel successivo appuntamento di maggio presso il poligono di Foggia ancora più ricco il bottino di medaglie. Sul gradino più alto del podio salgono Rita Mastrorillo (C10 Donne), Riccardo Sardano (C10 uomini gruppo C e record sezionale con 599.1 punti su 60 colpi e primo punteggio nazionale), Sofia Tannoia P10 giovanissimi (3° punteggio nazionale). Conquistano la medaglia d’argento Isabella Di Canosa (C10 3 posizioni) e Maddalena Di Canosa (p10 Giovanissimi). Medaglia di bronzo per Martina Lorusso (C10 3 posizioni), Riccardo Zingaro (C10 giovanissimi) e Roberto Crescini (C10 Uomini gruppo B). In evidenza la squadra C10 Allievi (Di Canosa Isabella, Lorusso Martina e Christian Piccolo) che raggiunge il 5° posto nella classifica a squadre nazionale e ipoteca la qualificazione ai prossimi campionati nazionali che si svolgeranno a Bologna nel mese di luglio.

Per conoscere tutti gli ammessi dovremo aspettare l’esito dell’ultima prova di qualificazione del mese di giugno.