Jonny Zeze sfiderà Nicholas Esposito in diretta su DAZN il prossimo 28 giugno

Confermato il match tra Jonny Zeze contro Nicholas Esposito, un grande evento che si terrà il prossimo 28 giugno presso l’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano e organizzato da Opi2000 Since 82 e da Matchroom Boxing Italia.

Jonny Zeze del team Sgaramella con un curriculum di 3 match, di cui 2 vittorie ( 1 per Ko) e 1 sconfitta, con una percentuale del KO pari al 33%, affronterà Nicholas Esposito che ha all’attivo 9 match e 9 vittorie (5 per Ko) e una percentuale del KO del 56%. La sfida sarà sulla distanza delle 6 riprese nella categoria 67,500 kg. Sarà una grande opportunità per l’andriese Zeze, che questa volta combatterà in un evento di spessore.

Nella stessa serata ci saranno altri 8 match in programma 3 con un Titolo in palio e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

Il Commento dei Tecnici Pietro e Riccardo Sgaramella: «Abbiamo confermato questo match perché pensiamo che Jonny sia pronto per combattere in eventi di spessore come questo. Siamo ansiosi di scoprire che prestazione metterà in atto Jonny, dato che potrà esibirsi per la prima volta in Tv e accrescere la sua esperienza».