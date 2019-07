Gran finale di stagione per l'A.S.D. Ritmica Andria

Si è concluso l’anno sportivo dell’ASD Ritmica Andria Centro Sport. Dopo il saggio finale, svoltosi venerdì 21 giugno, e dedicato alle donne, nel quale si sono cimentate novanta ginnaste dai cinque ai diciotto anni, la squadra junior composta da Cristina De Benedictis, Roberta Di Stefano, Gloria Liso e Angelica Lorusso è partita alla volta di Rimini per partecipare alla Finale Nazionale di Serie D-LB.

La competizione si è svolta nell’ambito di Ginnasticainfesta, kermesse organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia per festeggiare la ginnastica in ogni suo aspetto coinvolgendo non solo atleti e tecnici, ma anche i genitori. In questa edizione inoltre è stato dato grande rilievo all’anniversario della Federazione Ginnastica che ha compiuto ben 150 anni con eventi e testimonial importanti come l’olimpionico Igor Cassina e le ginnaste della Nazionale Junior di Ginnastica Ritmica guidate da Julieta Cantalupi.

Anche se la squadra, dopo le qualificazioni, ha occupato la parte bassa della classifica non guadagnando la qualificazione per la finale, la partecipazione alla manifestazione e alla finale nazionale rimane un’esperienza importante per le giovanissime ginnaste non solo a livello tecnico ma, soprattutto a livello umano.