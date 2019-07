Francesco Fortunato primo fra gli italiani alle Universiadi 2019

Primo fra gli italiani e quinto assoluto. Questo è il sunto della Universiade di Francesco Fortunato, che chiude la 20km di marcia di questa mattina in 1:23:53.

Gara con partenza ad un orario inusuale sul lungomare di Napoli (ore 7.00) e dominata al medagliere dai giapponesi che conquistano tutti e tre i gradini del podio. In particolare, l’oro va a Koki Ikeda (1:22:42), l’argento è di Masatora Kawano (1:23:20) mentre al terzo posto si piazza Yuta Koga (1:23:35). Il marciatore andriese chiude appena dietro al cinese Senoduncu (1:23:40).

Per quanto riguarda gli altri italiani, Angelini chiude ottavo (1:25:49), mentre Antonelli non ha concluso la gara per squalifica.