Tricolorun, aperte le iscrizioni per la gara andriese

Manca poco più di un mese alla prima edizione della “Tricolorun”, la gara podistica di 5 chilometri organizzata dall'associazione culturale “Ideazione” con il patrocinio del Comune di Andria, della Regione Puglia, della Provincia Bat, del Coni e della Lilt.

L'organizzazione ha aperto le iscrizioni per la competizione ludico-agonistica, in programma il 22 settembre con partenza alle 9.30 da Largo Appiani. Non ci sono limiti d'età per i partecipanti che potranno partecipare alle attività di apertura dello spazio Tricolorun (riscaldamento e pre gara) a partire dalle ore 8. L’evento, infatti, non si esaurisce con la corsa. Prima e dopo ci saranno riscaldamento, musica, divertimento, intrattenimento e tante altre sorprese. In più a chi si iscriverà sarà consegnato il kit gara che comprende la maglia, prodotti tipici messi a disposizione dalle aziende partner e altri gadget.

Per iscriversi è semplicissimo: basta compilare il modulo nell’apposita sezione del sito (www.tricolorun.com), dopodiché si potrà procedere al pagamento tramite paypal, bonifico bancario entro il 20 settembre. Per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara occorrerà poi recarsi il giorno della corsa (22 settembre) nello spazio allestito in largo Appiani ad Andria o presso l’infopoint che sarà aperto dal 2 al 20 settembre in via Duca degli Abruzzi n. 11 ad Andria (dalle alle 13 e dalle 17 alle 20.30). È possibile anche prima registrarsi, e in un secondo momento completare il pagamento, ma l’iscrizione potrà ritenersi conclusa con successo solo con l’effettuazione del pagamento. La tempistica della conclusione dell’iscrizione sarà inoltre importante: in caso di raggiungimento della quota limite di iscritti, infatti, la registrazione senza pagamento non sarà ritenuta sufficiente. Il costo al pubblico dell’iscrizione è di 12 euro per iscrizione singolo, 10 euro per pacchetto squadra con minimo 4 componenti, pacchetto genitore + figlio 19 euro.

Per info 370.3716711, instagram.it/tricolorun, facebook/tricolorun