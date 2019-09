Pasquale Selvarolo sorprende ancora, è campione italiano sui 10 km, nella categoria "Promesse"

Voglia, determinazione, grinta e concentrazione. Componenti immancabili, queste, per il 19enne andriese Pasquale Selvarolo già campione italiano nella categoria juniores e nelle giornata di Domenica 8 settembre, a Canelli (AT), laureatosi primo classificato nei 10 km su strada, per ciò che attinge la categoria "promesse", con un tempo di 30’03”. L'atleta federiciano è arrivato primo per distacco e decimo assoluto, realizzando un'ottima prestazione, determinante, assieme a quella dei suoi compagni, per la matematica assegnazione dello scudetto tricolore alla sua Casone Noceto, storica società emiliana e per la settima volta campione d'Italia.

Un'importante traguardo per il fondista andriese, nonostante gli intoppi e le numerose problematiche dovute a lacune organizzative nel pre-partenza e a gara in corso, con la sospensione della gara al primo giro e varie cadute allo 'starter', come documentato dai presenti sul posto.

Selvarolo, allenato dal prof.Giovanni De Rocco, sarà subito impegnato il 20 Ottobre a Palermo per i campionati italiani di mezza maratona, prima della stagione dei cross con le due gare selettive di Trieste (Carsolina) e Osimo (Valmusone) in vista dei campionati europei.