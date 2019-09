Lo sport come aggregazione, divertimento e solidarietà. Fattori importanti, questi, ben manifestati nella mattinata di ieri, in occasione della prima edizione della “Tricolor Run”, una gara non agonistica su strada, organizzata dall’associazione ‘Idea Azione’.

In circa 650 tra coloro che hanno partecipato alla gara e tutti gli altri che hanno preso parte alla festa.



Una corsa su un tracciato lungo 5 km tra le vie della città di Andria, anche quelle più periferiche, marcando l’appartenenza all’intero territorio, un territorio che sa reagire e mettersi in moto, una realtà che sa, che può e che deve ripartire dall’unione e dalle idee.

Un appuntamento che ha visto una ricca partecipazione da parte della cittadinanza fino al raduno finale in Largo Appiani, tra musica, colori, movimento e spirito di solidarietà.

Solidarietà al pieno centro dell’iniziativa e in particolar modo nei confronti della LILT, con una raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica.

Un educazione e una sensibilizzazione anche sui corretti stili di vita, intendendo lo sport come salute e benessere, una tematica che ha sia aperto, che concluso l’evento, con tanto sano movimento anche nei momenti ultimi dell’iniziativa, all’ombra del tricolore italiano. Il verde e il rosso sono stati, infatti, più volte spruzzati nell’aria, a tingere i partecipanti, anche i più fantasiosi e divertenti nell’abbigliamento.

Al termine della gara e al raduno in Largo Appiani, coadiuvati dall’intrattenimento dei Dj Ciccio e Lele, con l'ausilio di "Check Sound" di Riccardo Di Gioia, sono stati premiati simbolicamente, Nicolas Dell'Olio (primo classificato), Mattia Rollo (secondo al traguardo) e Antonio Montereale (terzo sul ‘podio’), subito prima del più giovane Gabriele Lomuscio e del gruppo Hawaiani Andriesi.