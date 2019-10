Corsa e solidarietà spesso s'intrecciano in un connubio perfetto, ed è stato così per il X° Trofeo Federiciano di Andria, valido per la 15^ prova del campionato Corripuglia, svoltosi ieri mattina per le strade di Andria. Quasi 1400 atleti, tra oltre 800 Fidal e 500 liberi, hanno preso parte al percorso cittadino di 9,4 km, organizzato dall’associazione Maratoneti Andriesi.



I corridori e tutti gli iscritti si sono radunati in via Aldo Moro e, alle 9:00 in punto, hanno dato il via alla maratona, che ha attraversato il cuore della città; buona parte del percorso infatti ha visto la carovana di corridori attraversare le vie principali della città, fino a percorrere anche le vie del centro storico, per un percorso davvero bello e suggestivo.

In questa mattinata di corsa e solidarietà, a trionfare sono stati Giulio Antonio Gaeta di Noci per gli iscritti maschili alla Fidal e, per la sezione femminile, Francesca La Bianca di Locorotondo.

La manifestazione è stata organizzata anche in collaborazione con l'associazione “Fiori di Acciaio”, con volontari e volontarie che hanno corso una gara non competitiva, partecipazione legata alle manifestazioni previste in ottobre mese per la prevenzione del cancro al seno, e con l'associazione “Giorgia Lomuscio” Tutto per amore, a cui è andato parte del ricavato della maratona.