Paquale Selvarolo impegnato nelle qualificazioni agli europei di cross di Lisbona 2019

Cresce senza sosta il podista andriese Pasquale Selvarolo, impegnato in questi giorni nelle qualificazione ai Campionato Europei di cross del prossimo 8 Dicembre a Lisbona. Un appuntamento importante per agguantare la maglia azzurra in occasione del rimarchevole evento continentale. Un'ottimo risultato è già stato raccolto nella gara della Carsolina, a Trieste, dove l'atleta andriese si è classificato 8° nella classifica generale e terzo fra gli under 23, a pochi secondi da atleti del calibro di Neka Crippa, El Otmani ed El Mazouri.

Un lavoro di squadra che sta portando numerose soddisfazioni, un'unità d'intenti importante anche con le componenti dello staff e i suoi compagni di squadra, come l'andriese Nicola Mastrodonato.

L'obbiettivo di Selvarolo, al momento, è quello di ripetersi nella gara di Osimo del 24 Novembre, ultimo scoglio prima di staccare ufficialmente il pass per Lisbona 2019.