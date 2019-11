Challenge dell'Amicizia 2019: la NewBike si fa notare

Gravina: Si è concluso il campionato per Giovanissimi, Challenge dell'Amicizia 2019, campo di confronto dove i nostri piccoli atleti hanno potuto verificare i propri miglioramenti raggiunti con gli allenamenti. Formare la gioventù all'utilizzo della mountain-bike, è un importante progetto portato avanti dal presidente della NewBike Andria, Gennaro Volturno, a cui hanno collaborato in prima linea Savino Paparella, Felice Sardano, Pietro Sardano e Cicli Lalluccio.

Anche in quest'ultima sfida la NewBike si è fatta notare, a partire dal piccolissimo Giuseppe Sardano (G3), distintosi nella propria categoria attestandosi tra i primi (6° su 19), continuando con Simone Sardano (G5) anch'esso molto bravo (7° su 17) e Giuseppe Sardano (G6) che ha concluso con un ottimo piazzamento (6°), la soddisfazione maggiore l'ha portata la nostra piccola miss, Vanessa Volturno (G4) che in una sequenza di rimonte incredibili ha concluso la sua gara in 1^ posizione e soprattutto 2^ assoluta del campionato sopracitato.



Bellissima esperienza per questi giovanissimi che si sono impegnati in uno sport duro e non proprio usuale, la pratica del ciclismo in fuoristrada, coniugua divertimento e sacrificio a stretto contatto con la natura, decisamente un ottimo passatempo!