Ottimi risultati per gli atleti dell'A.s.d. Judo Andria nel "Gran Prix Campania"

Il primo dicembre, al "PalaCoscioni" di Nocera Inferiore (SA), si è svolto il "Grand Prix Campania Trofeo Nazionale di Judo", nel quale, come di consueto, l'A.S.D. Centro Sportivo Judo Andria, diretto dal M° Michele Coratella, ha risposto presente. Sono stati ben 7 gli obiettivi centrati: 3 ori, 2 argenti un V e un IX posto.

Gli ori sono andati al collo di Fortunato Pasquale, Mosca Simone e Merra Flavio. Gli argenti sono stati conseguiti da Pomo Alessandro e Lopetuso Mattia, non sono saliti sul podio Mucci Alessandro e Miani Miriam, nonostante le ottime prestazioni.

Questi risultati sono gli ultimi di una lunga striscia positiva di gare in giro per l'Italia per i giovani andriesi, ricordiamo infatti la medaglia di bronzo di Sansonne Monica conseguita al prestigioso "Trofeo Internazionale Città di L'Aquila" ad Ottobre, l'oro di Del Mastro Giulia e l'argento di Fasanella Francesco conseguiti a Taranto al Campionato Regionale per la categoria Esordienti A. Due settimane fa al Trofeo Nazionale "Coppa città di Riccione", invece, ben 9 medaglie hanno cinto il collo dei giovani ragazzi andriesi, 6 gli ori: Fortunato Pasquale, Mosca Simone, Pomo Alessandro, Merra Flavio, Mucci Alessandro e De Nigris Francesca, 3 gli argenti: Lopetuso Mattia, Fonso Valeria Pia e Mosca Daniele.

Segnaliamo, inoltre, la partecipazione nel prossimo weekend di 3 atleti alla finale Campionato Italiano Esordienti che si terrà al "PalaPellicone" (Lido di Ostia - RM), sono De Nigris Francesca, Sansonne Giulia e Pomo Giuseppe.

Questa schiera di risultati positivi conferma l'ottimo stato di forma dei ragazzi guidati dall'instancabile Maestro Michele Coratella, fondatore della realtà sportiva in terra federiciana.